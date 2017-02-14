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15:26 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде мужчина заложил в ломбард чужой автомобиль

В Калининграде полиция установила причастность ранее судимого 26-летнего местного жителя к совершению мошенничества, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе регионального УМВД во вторник.

Источник: Новый Калининград

По данным полиции, злоумышленник тайно завладел документами от автомобиля «Мазда», принадлежащего его сожительнице. Путем обмана он получил в одном из автоломбардов денежные средства в сумме 70 тысяч рублей под залог чужой машины.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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