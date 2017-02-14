В Калининграде мужчина заложил в ломбард чужой автомобиль

По данным полиции, злоумышленник тайно завладел документами от автомобиля «Мазда», принадлежащего его сожительнице. Путем обмана он получил в одном из автоломбардов денежные средства в сумме 70 тысяч рублей под залог чужой машины.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.