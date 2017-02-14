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12:18 (мск), источник: Baikal-info.ru

Мужчина на квадроцикле пытался скрыться от полиции в Усть-Илимске

В Усть-Илимске задержали пьяного водителя квадроцикла, который пытался скрыться от полицейских.

Как 14 февраля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне вечером сотрудники дорожно-патрульной службы на улице Энгельса заметили квадроцикл, двигавшийся по второстепенной дороге вдоль гаражных боксов и создававший помехи транспорту.

Дорожные полицейские стали преследовать нарушителя и потребовали его остановиться. Однако водитель проигнорировал требование и, прибавив скорость, попытался скрыться между гаражами, а затем выехал на городские улицы. Видя, как неуверенно водитель управляет квадроциклом, сотрудники полиции предположили, что он находится в состоянии опьянения. Однако на все их дальнейшие требования остановиться владелец квадроцикла не реагировал, создавая аварийные ситуации на дороге.

После 15 минут преследования стражи порядка задержали нарушителя, которым оказался 28-летний местный житель. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что он находится в алкогольном опьянении.

В отношении молодого человека возбуждено административное производство за грубые нарушения правил дорожной безопасности. Его материалы направлены в суд для принятия правового решения.

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