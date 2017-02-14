Наплательщица алиментов из Самары отправится за решетку
Ей назначено 10 суток административного ареста.
Ей назначено 10 суток административного ареста.
Нерадивую мать из г. Самары суд обязал выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, которые остался после развода на попечении ее бывшего мужа. Однако должница не спешила выполнять свои родительские обязательства, предпочитая вести аморальный образ жизни. За время уклонения от исполнения решения суда, ее долг составил 572 тысячи рублей.
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