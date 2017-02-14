Обвиняемый в краже иномарок на 13 млн рублей предстанет перед судом в Нижнем Новгороде

В ходе предварительного следствия установлено, что в октябре 2014 — июле 2016 года обвиняемый совершил 28 краж автомобилей иностранного производства. Впоследствии он вывозил похищенные автомобили за пределы Нижегородской области, где сбывал их на авторазборку по заниженной стоимости.

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении мужчины по ст. 158 УК РФ (Кража) и передала материалы в суд. Максимальное наказание по данной статье — шесть лет лишения свободы.