Нижегородец заплатит крупный штраф за уничтожение нор бобров
Злоумышленник выплатит 60 000 рублей по решению суда.
Злоумышленник выплатит 60 000 рублей по решению суда.
Нижегородец заплатит 60 000 рублей штрафа за уничтожение нор бобров в Ковернинском районе, сообщает
Обвиняемый в нарушении правил охоты и уничтожении жилых нор пушных зверей предстал перед судом. Мужчину оштрафовали на крупную сумму после того, как он уничтожил норы бобров.
Вместе с тем, в регионе продолжают выявлять нарушителей. Только за прошедшую неделю государственные инспекторы провели 123 рейда, зафиксировали 42 нарушения в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, изъяли три единицы оружия.
В результате одного из рейдов в охотничьих угодьях Варнавинского района в охотничьем домике нашли два спрятанных огнестрельных ружья. Проводится проверка.