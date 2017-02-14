Нижегородец заплатит крупный штраф за уничтожение нор бобров

Нижегородец заплатит 60 000 рублей штрафа за уничтожение нор бобров в Ковернинском районе, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Обвиняемый в нарушении правил охоты и уничтожении жилых нор пушных зверей предстал перед судом. Мужчину оштрафовали на крупную сумму после того, как он уничтожил норы бобров.

Вместе с тем, в регионе продолжают выявлять нарушителей. Только за прошедшую неделю государственные инспекторы провели 123 рейда, зафиксировали 42 нарушения в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, изъяли три единицы оружия.

В результате одного из рейдов в охотничьих угодьях Варнавинского района в охотничьем домике нашли два спрятанных огнестрельных ружья. Проводится проверка.