Жителя Иркутска лишили водительских прав из-за наркотической зависимости
Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
Жителя Иркутска лишили права управления транспортными средствами по требованию прокурора Октябрьского суда. Согласно заключению
Прокуратурой Октябрьского района Иркутска проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в части управления транспортными средствами лицами, создающими опасность для участников дорожного движения по причине наркозависимости.
«В ходе проверки установлено, что житель Иркутска, имеющий право на управление транспортными средствами, согласно заключению комиссионной
По результатам проверки прокуратурой района в Октябрьский районный суд направлено исковое заявление о прекращении действия права на управление транспортными средствами, которое рассмотрено и удовлетворено.