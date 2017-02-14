Жителя Иркутска лишили водительских прав из-за наркотической зависимости

Жителя Иркутска лишили права управления транспортными средствами по требованию прокурора Октябрьского суда. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы мужчина страдает наркозависимостью. За непродолжительный период он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Прокуратурой Октябрьского района Иркутска проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в части управления транспортными средствами лицами, создающими опасность для участников дорожного движения по причине наркозависимости.

«В ходе проверки установлено, что житель Иркутска, имеющий право на управление транспортными средствами, согласно заключению комиссионной судебно-психиатрической экспертизы страдает опийной наркоманией и нуждается в лечении. Являясь наркозависимым и на постоянной основе управляя транспортными средствами, мужчина создавал реальную опасность как для других участников дорожного движения, так и пешеходов», — отметили в ведомстве.

По результатам проверки прокуратурой района в Октябрьский районный суд направлено исковое заявление о прекращении действия права на управление транспортными средствами, которое рассмотрено и удовлетворено.