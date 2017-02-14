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12:22 (мск), источник: АиФ Омск

Омские полицейские опубликовали видео погони за 15-летним водителем

Несовершеннолетний был за рулём ВАЗа.

Омские полицейские опубликовали видео погони за 15-летним водителем, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Напомним, инцидент произошёл 11 февраля около 01.00. Стражи правопорядка обратили внимание на автомобиль ВАЗ-21099 и потребовали водителя остановиться, но тот не отреагировал и продолжил движение. Инспекторы ГИБДД стали преследовать автомобиль. В районе пересечения улиц 14-й Марьяновской и 1-го Мая водитель легковушки не справился с управлением и вылетел в кювет.

При задержании нарушителя выяснилось, что водителю автомобиля всего 15 лет. Кроме него в машине находился 16-летний пассажир.

Нарушителя отвезли в полицию, туда же вызвали его родителей. Решается вопрос о постановке несовершеннолетних на учет в органах внутренних дел.

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