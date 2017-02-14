Автохам с московскими номерами, устроивший истерику на дороге, оказался воронежцем
Автохаму, назвавшему воронежского водителя нищебродом и запустившим в чужую машину стаканчиком
Автохаму, назвавшему воронежского водителя нищебродом и запустившим в чужую машину стаканчиком
Автохаму, назвавшему воронежского водителя нищебродом и запустившим в чужую машину стаканчиком
Напомним, инцидент произошел 9 февраля на улице Кирова. На кадрах видно, как водитель Ауди с московскими номерами разворачивается в неположенном месте. Его не пускает другой автомобилист, объясняя, что тут такой маневр совершать нельзя. В итоге водитель черной иномарки обидчика догнал. Сначала бросил в чужую машину стаканчик
Как сообщают правоохранители, нарушитель — никакой не москвич, а 23-летний житель Воронежа. За разворот в неположенном месте молодой человек должен будет заплатить 1000 рублей. Кстати, он может рассчитывать еще и на скидку 50% — если оплатит штраф быстро.
Анита Проняева, инспектор по пропаганде ГИБДД:
«С данным водителем проведена профилактическая беседа и разъяснена ответственность за совершение административных правонарушений. Водитель сказал, что так получилось, нарушать он не хотел. И не нарушает, сказал».