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12:39 (мск), источник: Вести - Воронеж

Автохам с московскими номерами, устроивший истерику на дороге, оказался воронежцем

Автохаму, назвавшему воронежского водителя нищебродом и запустившим в чужую машину стаканчиком из-под кофе, пришлось пообщаться с правоохранителями.

Автохаму, назвавшему воронежского водителя нищебродом и запустившим в чужую машину стаканчиком из-под кофе, пришлось пообщаться с правоохранителями. Автоинспекторы оштрафовали мужчину — не за вызывающее поведение, а за нарушение ПДД.

Напомним, инцидент произошел 9 февраля на улице Кирова. На кадрах видно, как водитель Ауди с московскими номерами разворачивается в неположенном месте. Его не пускает другой автомобилист, объясняя, что тут такой маневр совершать нельзя. В итоге водитель черной иномарки обидчика догнал. Сначала бросил в чужую машину стаканчик из-под кофе, а затем и вовсе начал нецензурно выражаться.

Как сообщают правоохранители, нарушитель — никакой не москвич, а 23-летний житель Воронежа. За разворот в неположенном месте молодой человек должен будет заплатить 1000 рублей. Кстати, он может рассчитывать еще и на скидку 50% — если оплатит штраф быстро.

Анита Проняева, инспектор по пропаганде ГИБДД:

«С данным водителем проведена профилактическая беседа и разъяснена ответственность за совершение административных правонарушений. Водитель сказал, что так получилось, нарушать он не хотел. И не нарушает, сказал».

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