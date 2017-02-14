Директор автосервиса задолжал своим сотрудникам около 500 тысяч рублей в Волгограде

Следствию удалось выяснить, что с июля 2016 года по февраль 2017-го руководитель коммерческой организации не платил заработную плату начальнику кузовного цеха своей фирмы. Долг перед сотрудником составил более 22 тысяч рублей. Следователи также подозревают, что еще 9 работников автосервиса не получали причитающиеся им деньги. Общая сумма задолженности достигла полумиллиона рублей.

Известно, что часть поступающих в кассу денег директор перечислял на счет другой своей фирмы, оформляя переводы договорами займа. Эти средства он тратил на зарплату себе и главному бухгалтеру, обслуживающему обе организации.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.