Жителя Оренбургской области нашли мертвым в съемной квартире в Самаре
Самарские полицейские задержали 42-летнего неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в причинении тяжких травм собутыльнику, от которых пострадавший погиб. Об этом сообщает
Самарские полицейские задержали 42-летнего неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в причинении тяжких травм собутыльнику, от которых пострадавший погиб. Об этом сообщает
В полицию обратилась хозяйка квартиры, расположенной на ул.
Правоохранители установили личности всех участников инцидента. 37-летний потерпевший, как и его знакомые, являлся жителем Оренбургской области. Также выяснилось, что припаркованный возле дома автомобиль, в котором произошло преступление, принадлежит одному из приятелей жертвы.
Полицейские предположили, что владелец вернется за машиной, и организовали засаду. В итоге подозреваемого задержали в тот же день.
Как сообщается, мужчина признался, что избил потерпевшего во время ссоры, возникшей на почве распития спиртного.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.