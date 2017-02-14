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13:20 (мск), источник: Volga News

Жителя Оренбургской области нашли мертвым в съемной квартире в Самаре

Самарские полицейские задержали 42-летнего неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в причинении тяжких травм собутыльнику, от которых пострадавший погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратилась хозяйка квартиры, расположенной на ул. Ново-Садовой. Она сдала жилье на сутки трем мужчинам, а когда время аренды закончилось, пришла и обнаружила убитым одного из них.

Правоохранители установили личности всех участников инцидента. 37-летний потерпевший, как и его знакомые, являлся жителем Оренбургской области. Также выяснилось, что припаркованный возле дома автомобиль, в котором произошло преступление, принадлежит одному из приятелей жертвы.

Полицейские предположили, что владелец вернется за машиной, и организовали засаду. В итоге подозреваемого задержали в тот же день.

Как сообщается, мужчина признался, что избил потерпевшего во время ссоры, возникшей на почве распития спиртного.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.

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