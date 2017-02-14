Спасатели помогли водителю съехавшего в кювет большегруза в Чунском районе Приангарья

Водителя большегруза не справился с управлением и съехал в кювет в районе Осиновой горы в Чунском районе. ДТП произошло вечером и мужчина понял, что помощи ждать в это время суток было неоткуда. Ему удалось связаться с диспетчером по номеру 112, который передал информацию в ближайшее подразделение — пожарную часть № 145 поселка Алзамай пожарно-спасательной службы Иркутской области. На место происшествия прибыли огнеборцы. Однако вытащить большегруз им удалось только на следующее утро с помощью двух «УРАЛов» Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

С первой попытки вытянуть большегруз на дорогу не получилось. Было принято решение задействовать тяжелую технику дорожной службы Нижнеудинского района. Мужчину доставили в населенный пункт, где он смог переночевать.

«Утром личный состав пожарной части выполнил работы по расчистке колеи, после этого автомобиль “МАН” при помощи 2-х “УРАЛов” дорожной службы был возвращен на дорожное полотно и продолжил движение до пункта назначения», — сообщили в пресс-службе.

Водитель поблагодарил пожарных за своевременную помощь.