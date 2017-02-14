Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Здания, построенные во имя любви (фото)
Назван новый фактор риска рака груди
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
До утра играл в «Денди». Рассказы о неудачных свиданияхИстории смешные, нелепые, грустные и ужасающие
У Андрея Аршавина родилась дочь
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Невеста заказала жениха в день свадьбы
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
9Самый грязный город в мире
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
9Колесница для королевских похорон
13:31 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Спасатели помогли водителю съехавшего в кювет большегруза в Чунском районе Приангарья

Прицеп с железобетонными плитами весил более 18 тонн вытянули с помощью двух «УРАЛов».

Водителя большегруза не справился с управлением и съехал в кювет в районе Осиновой горы в Чунском районе. ДТП произошло вечером и мужчина понял, что помощи ждать в это время суток было неоткуда. Ему удалось связаться с диспетчером по номеру 112, который передал информацию в ближайшее подразделение — пожарную часть № 145 поселка Алзамай пожарно-спасательной службы Иркутской области. На место происшествия прибыли огнеборцы. Однако вытащить большегруз им удалось только на следующее утро с помощью двух «УРАЛов» Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

С первой попытки вытянуть большегруз на дорогу не получилось. Было принято решение задействовать тяжелую технику дорожной службы Нижнеудинского района. Мужчину доставили в населенный пункт, где он смог переночевать.

«Утром личный состав пожарной части выполнил работы по расчистке колеи, после этого автомобиль “МАН” при помощи 2-х “УРАЛов” дорожной службы был возвращен на дорожное полотно и продолжил движение до пункта назначения», — сообщили в пресс-службе.

Водитель поблагодарил пожарных за своевременную помощь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Спасатели помогли водителю съехавшего в кювет большегруза в Чунском районе Приангарья
Путин назначил врио губернатора Рязанской области
Кремль прокомментировал протест Японии по Курилам
Дмитрий Рогозин отменил визит в Иран
Треть россиян не знают значения слова «гомеопатия»
Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа
Задержан возможный организатор атаки на ночной клуб в Стамбуле
В Люксембурге столкнулись два поезда
Спорт
Эмери vs «Барса»: судные дни экс-спартаковца Главный клубный турнир Европы стартует матчем, собравшим одних из лучших нападающих континента и обещающим зрелище и голы
Авто
Три миллиона за значок: зачем нужна BMW M760Li Буква М на багажнике и 610 л.с. под капотом — это быстрейшая BMW современности!
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
В домах петербуржцев станет теплее
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь