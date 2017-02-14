Из-за аварии на Карпинского без воды остались два дома

Затопление проезжей части и трамвайных путей на Карпинского произошло по вине подрядчиков, которые в ночь на 14 февраля убирали снег и повредили пожарный гидрант. Как сообщает ООО «Новогор-Прикамье», для устранения аварии от воды отключили дома на Карпинского, 21 и 23.