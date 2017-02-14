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13:04 (мск), источник: Новости Перми

Из-за аварии на Карпинского без воды остались два дома

Утечка произошла по вине подрядчиков, которые во время работ повредили пожарный гидрант. Аварию устраняют. Возможно, потребуется отключение от воды других домов.

Затопление проезжей части и трамвайных путей на Карпинского произошло по вине подрядчиков, которые в ночь на 14 февраля убирали снег и повредили пожарный гидрант. Как сообщает ООО «Новогор-Прикамье», для устранения аварии от воды отключили дома на Карпинского, 21 и 23.

Сейчас ведутся работы по ремонту пожарного гидранта. Организована чистка проезжей части спецтехникой. Возможно, в течение дня потребуется отключение еще ряда домов.

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