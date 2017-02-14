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13:02 (мск), источник: Новости Перми

Два прикамца избили, связали и ограбили пенсионерку

В октябре 2016 года в полицию поступило сообщение от 79-летней жительницы Кунгура. Пенсионерка рассказала, что на неё напали двое неизвестных, похитили деньги и имущество.

Воры напали на бабушку, когда она заходила к себе в квартиру. Они ударили ее по голове гвоздодером, а потом затащили в помещение. Там они повалили пенсионерку на пол и связали руки шнуром от кипятильника. От удара она потеряла сознание.

Преступники обыскали квартиру в поисках ценных вещей и денег. В итоге они забрали четыре тысячи рублей, шуруповерт и одежду. С похищенным неизвестные скрылись с места преступления, заперев потерпевшую в квартире.

Позже пенсионерка очнулась и смогла освободить руки. Она позвонила внучке, та приехала к ней, открыла дверь и вызвала полицию.

Вскоре полицейские задержали грабителей. Один из них житель села Орда, другой проживает в Осе. Оба — 1991 года рождения.

В настоящее время материалы уголовного направлены в суд для рассмотрения по существу.

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