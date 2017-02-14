В Башкирии мужчина убил свою гражданскую жену и ее подругу

Их предполагаемому убийце грозит пожизненное лишение свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме по статьям «убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление» и «угроза убийством», сообщает Прокуратура РБ.

По материалам дела, в марте прошлого года в Стерлитамаке обвиняемый у себя дома распивал алкоголь с сожительницей и ее подругой. Вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и ударил им свою гражданскую жену в шею. Чтобы избавится от свидетеля, подруги убитой, обвиняемый вспорол ей живот и ударил в шею. Наутро в дом пришел сожитель подруги и увидел тела. Обвиняемый пригрозил ему ножом и скрылся с места происшествия. Вечером того же дня он был задержан.

Ранее он уже был судим за убийство женщины с особой жестокостью и причинение мужчине тяжкого вреда здоровью, повлекшего его смерть.