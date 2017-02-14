В Волгограде маршрутка сбила пешехода
Утром 14 февраля в Краснооктябрьском районе Волгограда маршрутное такси № 84 совершило наезд на пешехода.
Утром 14 февраля в Краснооктябрьском районе Волгограда маршрутное такси № 84 совершило наезд на пешехода.
Как сообщили в
Добавим, что ДТП с участием маршруток в последнее время происходят все чаще. При этом не обходится без пострадавших. Так, например, 12 февраля произошла крупная авария на перекрестке улиц Рокоссовского и Двинская, где столкнулись маршрутка № 96 и автомобиль «Mitsubishi Lancer».
Другое серьезное ДТП произошло 7 февраля, когда на Второй продольной за поворотом на Горную Поляну маршрутное такси № 2С врезалось в столб, в результате чего пострадали два пассажира.