В воронежском Придонском столкнулись 2 пассажирских автобуса

Фото аварии появилось в группе «Подслушано у водителей Воронежа» в соцсети «ВКонтакте». В ДТП с маршрутными автобусами никто не пострадал, сообщили корреспондету РИА «Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства ДТП.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», авария спровоцировала два затора на вышеуказанных улицах. Движение на участках составило 3−5 км/ч.