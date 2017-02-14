В воронежском Придонском столкнулись 2 пассажирских автобуса
Пассажирские автобусы № 68 и № 17 столкнулись на пересечении улиц Крейзера и Защитников Родины в микрорайоне Придонской во вторник, 14 февраля.
Пассажирские автобусы № 68 и № 17 столкнулись на пересечении улиц Крейзера и Защитников Родины в микрорайоне Придонской во вторник, 14 февраля.
Фото аварии появилось в группе «Подслушано у водителей Воронежа» в соцсети «ВКонтакте». В ДТП с маршрутными автобусами никто не пострадал, сообщили корреспондету РИА «Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства ДТП.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», авария спровоцировала два затора на вышеуказанных улицах. Движение на участках составило 3−5 км/ч.