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13:14 (мск), источник: РИА Новости

В Люксембурге столкнулись два поезда

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Два поезда, пассажирский и товарный, столкнулись в Люксембурге; не менее шести человек получили ранения, передает радиостанция Essential.

По данным радиостанции, авария произошла около 09:00 по местному времени (11:00 мск) в городе Дюделанж.

По словам полиции, шесть человек легко ранены. Движение поездов приостановлено, на место происшествия отправлены автобусы. Как отмечает радиостанция 5minutes RTL, движение будет приостановлено до конца вторника.

​По словам одного из пассажиров поезда, перед столкновением поездов был еще один инцидент: автомобиль пытался переехать через пути и создал преграду.

Причина аварии на данный момент не установлена.

Комментарии
3
Элеонора Королёва
⇖⇖ Одинокие женщины твоего гopода хотят пошалить...
Адрес - на фотке профиля㋛
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конь педальный
Обнаглели эти люксембурцы. Уже на поездах на встречку выезжают. Лишать прав управления поездами, минимум на год!
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Северный Мишка
Путин виноват!
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