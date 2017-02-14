Пайщиков екатеринбургского ЖК «Западный» обманули на 40 миллионов

Полиция Екатеринбурга ищет пайщиков, пострадавших от действий генподрядчика, возводившего жилой комплекс «Западный». Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-группе городском УМВД, в отношении директора строительной компании расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Известно, что генподрядчик возводил ЖК в районе улиц Институтская — Барклая — Тимофеева — Ресовского — Серафимы Дерябиной. В качестве оплаты заказчик строительства должен был передать компании квартиры в возведенных домах. В свою очередь подрядчик продал будущее жилье гражданам, заключив с ними договоры о переуступке прав и собрав с них порядка 40 миллионов рублей.

Обещанные дома так и не были возведены, а в 2015 году компанию ликвидировали. Глава фирмы создал новое юрлицо с таким же названием и продолжил торговать квартирами-фантомами.

По версии следствия, подозреваемый изначально не собирался целиком выполнять свои обязательства по генподряду и не имел возможности передать обещанное жилье. Расследование уголовного дела продолжается. Всех пострадавших просят обращаться по телефонам (343)294−14−91 (следственная часть), +7912−650−10−84 (уголовный розыск), 294−14−94 (дежурная часть).