Пайщиков екатеринбургского ЖК «Западный» обманули на 40 миллионов
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
Полиция Екатеринбурга ищет пайщиков, пострадавших от действий генподрядчика, возводившего жилой комплекс «Западный». Как сообщили «Уралинформбюро» в
Известно, что генподрядчик возводил ЖК в районе улиц Институтская — Барклая — Тимофеева — Ресовского — Серафимы Дерябиной. В качестве оплаты заказчик строительства должен был передать компании квартиры в возведенных домах. В свою очередь подрядчик продал будущее жилье гражданам, заключив с ними договоры о переуступке прав и собрав с них порядка 40 миллионов рублей.
Обещанные дома так и не были возведены, а в 2015 году компанию ликвидировали. Глава фирмы создал новое юрлицо с таким же названием и продолжил торговать
По версии следствия, подозреваемый изначально не собирался целиком выполнять свои обязательства по генподряду и не имел возможности передать обещанное жилье. Расследование уголовного дела продолжается. Всех пострадавших просят обращаться по телефонам (343)294−14−91 (следственная часть), +7912−650−10−84 (уголовный розыск), 294−14−94 (дежурная часть).