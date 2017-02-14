Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
4 распространенные ошибки, связанные с диетой
35-летняя актриса с состоянием $60 млн номинирована на "Оскар"
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
У Андрея Аршавина родилась дочь
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Невеста заказала жениха в день свадьбы
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Самая тяжелая женщина в мире отправилась на лечение
Почему вы ненавидите зиму
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
9Самый грязный город в мире
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
9Колесница для королевских похорон
13:24 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на железнодорожных путях столкнулись тепловоз и грузовая «Газель»

Авария произошла в Советском округе города в районе авторынка на улице 1-я Заводская. Техника столкнулась бортами, жертв нет.

О происшествии сообщили пользователи паблика «ЧП Омск». Им удалось отснять видео в первые минуты после аварии, произошедшей в северной промзоне Омска, в районе «Автомобильного рынка ТранКК» на улице 1-я Заводская.

На ролике видно, что грузовая «Газель» и шедший по ж/д путям тепловоз столкнулись бортами. К счастью, ни водитель грузовика, ни машинист не пострадали. Сама техника повреждена не сильно.

Судя по всему, авария произошла из-за того, что водитель грузовика вовремя не заметил приближающегося тепловоза, поэтому ехал вплотную к путям. Как отмечают комментаторы, тепловозы ходят в этой зоне редко, поэтому водители и пешеходы не думают о подстерегающей их опасности. При этом автолюбители шутят, что в аварии виноват тепловоз, так как он не пропустил помеха справа.

Транслировать видео не представляется возможным, так как снимавшие ролик авторы не сдерживают своих эмоций.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Москве за попытку заказного убийства продюсера из Омска будут судить его коллегу и двух киллеров из Воркуты
Путин назначил врио губернатора Рязанской области
Кремль прокомментировал протест Японии по Курилам
Дмитрий Рогозин отменил визит в Иран
Треть россиян не знают значения слова «гомеопатия»
Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа
Задержан возможный организатор атаки на ночной клуб в Стамбуле
В Люксембурге столкнулись два поезда
Спорт
Эмери vs «Барса»: судные дни экс-спартаковца Главный клубный турнир Европы стартует матчем, собравшим одних из лучших нападающих континента и обещающим зрелище и голы
Авто
Три миллиона за значок: зачем нужна BMW M760Li Буква М на багажнике и 610 л.с. под капотом — это быстрейшая BMW современности!
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Квартплата в Петербурге выросла на 4% за месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Стал известен маршрут открытого метро в Петербурге
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь