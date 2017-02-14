В Омске на железнодорожных путях столкнулись тепловоз и грузовая «Газель»

О происшествии сообщили пользователи паблика «ЧП Омск». Им удалось отснять видео в первые минуты после аварии, произошедшей в северной промзоне Омска, в районе «Автомобильного рынка ТранКК» на улице 1-я Заводская.

На ролике видно, что грузовая «Газель» и шедший по ж/д путям тепловоз столкнулись бортами. К счастью, ни водитель грузовика, ни машинист не пострадали. Сама техника повреждена не сильно.

Судя по всему, авария произошла из-за того, что водитель грузовика вовремя не заметил приближающегося тепловоза, поэтому ехал вплотную к путям. Как отмечают комментаторы, тепловозы ходят в этой зоне редко, поэтому водители и пешеходы не думают о подстерегающей их опасности. При этом автолюбители шутят, что в аварии виноват тепловоз, так как он не пропустил помеха справа.

Транслировать видео не представляется возможным, так как снимавшие ролик авторы не сдерживают своих эмоций.