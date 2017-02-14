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13:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские полицейские нашли у дилеров 1 кг «солей»

Горожане купили партию наркотиков для перепродажи.

Воронежские полицейские нашли у двоих горожан 21 и 34 лет около 1 кг «солей», сообщила пресс-служба управления МВД по региону во вторник, 14 февраля. Мужчины купили оптовую партию синтетического наркотика, чтобы потом перепродать его.

По версии следствия, адреса закладок с наркотиками воронежцы получали через интернет. После этого дилеры расфасовывали «соли» по небольшим партиям и продавали их через тайники. Силовики горожан задержали, заключили под стражу и возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Наркодилерам грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

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