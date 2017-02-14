Экс-генерала СБУ, который призывал к госперевороту, объявили в международный розыск

Отмечается, что Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ о проведении специального досудебного расследования в отношении бывшего генерала СБУ.

Подчеркивается, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, распространил в СМИ материалы с призывами к насильственному изменению, свержению конституционного строя или к захвату государственной власти.

Сейчас фигуранты дела объявлены в международный розыск. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК Украины.

В то же время в ГПУ не называют имя генерала.