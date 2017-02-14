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13:18 (мск), источник: УНИАН

Экс-генерала СБУ, который призывал к госперевороту, объявили в международный розыск

Бывший генерал СБУ, который призывал к свержению конституционного строя и захвату власти, объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Источник: УНИАН

Отмечается, что Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ о проведении специального досудебного расследования в отношении бывшего генерала СБУ.

Подчеркивается, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, распространил в СМИ материалы с призывами к насильственному изменению, свержению конституционного строя или к захвату государственной власти.

Сейчас фигуранты дела объявлены в международный розыск. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК Украины.

В то же время в ГПУ не называют имя генерала.

Как сообщал УНИАН ранее, Печерский райсуд Киева отказался разрешить Генеральной прокуратуре начать заочное расследование против экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Клюева.

Комментарии
1
конь педальный
Нашли стрелочника за свержение конституционного строя Януковича?
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