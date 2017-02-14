Цех по производству электрооборудования сгорел в селе Хомутово под Иркутском

Цех по производству электрооборудования, в котором находилось несколько автомобилей, сгорел в селе Хомутово Иркутского района сегодня, 14 февраля. Площадь, охваченная огнем, составила 600 кв. метров. Причина случившегося выясняется. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

— Здание повреждено на площади 600 «квадратов». Пожарные вынесли из цеха четыре кислородных и два пропановых баллона. Сгорели также три автомобиля: Toyota Noah и Carina, Isuzu Forward, — рассказали в ведомстве.

Сейчас специалисты устанавливают виновных лиц и нанесенный ущерб.