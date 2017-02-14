В Уфе произошла еще одна утечка воды — ВИДЕО

По информации очевидца, приславшего агентству «Башинформ» фотографии и видео с места ЧП, холодная вода ночью 14 февраля начала заливать улицу Коммунаров, рядом с домом № 26.

«Мы переживаем, что могло затопить подвал, поскольку вода текла всю ночь. Также мы видели, что приезжали аварийные бригады», — сообщили местные жители.

Менеджер по связям с общественностью МУП «Уфаводоканал» Мария Шерекина прокомментировала, что «сейчас ведутся работы по устранению утечки по данному адресу на вводе в дом».

Поврежденный участок трубы отключен, вода не выходит на поверхность.