В горевшем в Анапе ангаре хранились стройматериалы
В Анапе на улице Супсехское шоссе горел огромный металлический ангар, в котором хранятся стройматериалы и пластиковые изделия. Огонь охватил 400 квадратных метров.
В Анапе на улице Супсехское шоссе горел огромный металлический ангар, в котором хранятся стройматериалы и пластиковые изделия. Огонь охватил 400 квадратных метров.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 9:53. В 9:56 пожарная команда уже была на месте. В 10:52 ликвидировали открытое горение, а в 11:01 пожар был полностью потушен.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работали 5 единиц техники и 20 человек личного состава, сообщили ГТРК «Кубань» в