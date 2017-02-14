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13:40 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В горевшем в Анапе ангаре хранились стройматериалы

В Анапе на улице Супсехское шоссе горел огромный металлический ангар, в котором хранятся стройматериалы и пластиковые изделия. Огонь охватил 400 квадратных метров.

Источник: ГТРК «Кубань»

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 9:53. В 9:56 пожарная команда уже была на месте. В 10:52 ликвидировали открытое горение, а в 11:01 пожар был полностью потушен.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работали 5 единиц техники и 20 человек личного состава, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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