В горевшем в Анапе ангаре хранились стройматериалы

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 9:53. В 9:56 пожарная команда уже была на месте. В 10:52 ликвидировали открытое горение, а в 11:01 пожар был полностью потушен.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работали 5 единиц техники и 20 человек личного состава, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.