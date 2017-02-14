В Запорожье мужчина из ревности убил двух человек и выстрелил себе в голову

Инцидент произошел вечером 13 февраля. В полицию поступило сообщение о том, что по улице Григория Квитки-Основьяненко обнаружены тела 40-летней женщины и 44-летнего мужчины с огнестрельными ранениями в области головы.

Полицейские на месте нашли гильзы калибра 9 мм. В городе был введен оперативный план «Сирена».

«Принятыми мерами розыска было установлено, что к убийству причастен гражданин 1966 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот оружия и разбойное нападение. Во время задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление, после чего попытался покончить жизнь самоубийством, совершив выстрел в голову», — сказали в полиции.

На месте задержанному предоставили неотложную медицинскую помощь. Он сейчас доставлен в больницу. По предварительной информации, причиной двойного убийства стала ревность.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 2. Ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Местные СМИ пишут, что он стрелял в бывшую жену с любовником.