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14:13 (мск), источник: Вести Иркутск

Зловонные стоки из гостиницы льются прямо в Байкал в Листвянке

Жители Листвянки почувствовали нестерпимое зловоние и увидели, что содержимое канализационных труб из местной гостиницы льётся под напором в озеро.

Жители Листвянки почувствовали нестерпимое зловоние и увидели, что содержимое канализационных труб из местной гостиницы льётся под напором в озеро.

Сегодня на место выехали специалисты Росприроднадзора вместе с передвижной лабораторией, чтобы оценить масштаб экологического ЧП. Кстати, известно, что гостиничный комплекс «Gold Hotel» не сдан в эксплуатацию, но при этом в нём живут постояльцы.

— Сейчас комиссия отбирает пробы грунта и льда с целью определения загрязнения, в дальнейшем в отношении виновного лица будет проведена внеплановая выездная проверка с целью установления причин, — говорит заместитель начальника отдела Байкальского управления Росприроднадзора Александр Хинхаев.

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