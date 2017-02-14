Зловонные стоки из гостиницы льются прямо в Байкал в Листвянке

Жители Листвянки почувствовали нестерпимое зловоние и увидели, что содержимое канализационных труб из местной гостиницы льётся под напором в озеро.

Сегодня на место выехали специалисты Росприроднадзора вместе с передвижной лабораторией, чтобы оценить масштаб экологического ЧП. Кстати, известно, что гостиничный комплекс «Gold Hotel» не сдан в эксплуатацию, но при этом в нём живут постояльцы.

— Сейчас комиссия отбирает пробы грунта и льда с целью определения загрязнения, в дальнейшем в отношении виновного лица будет проведена внеплановая выездная проверка с целью установления причин, — говорит заместитель начальника отдела Байкальского управления Росприроднадзора Александр Хинхаев.