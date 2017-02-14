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14:16 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге задержаны напавшие на оппонента Александра Новикова

У пострадавшего правозащитника ухудшилось состояние здоровья.

В Екатеринбурге задержаны двое нападавших мужчин на правозащитника Дмитрия Рожина, выступавшего на стороне обманутых пайщиков по уголовному делу о мошенничестве в отношении Александра Новикова и Михаила Шилиманова. У пострадавшего правозащитника теме временем ухудшилось состояние здоровья, передает корреспондент «АиФ-Урал» во вторник, 14 февраля.

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В беседе с корреспондентом «АиФ-Урал» Дмитрий Рожин отметил, что минувшие выходные ему стало плохо, и в понедельник ему диагностировали повреждение внутренних органов.

«Я сейчас лежу в больнице. Сегодня меня отправили проходить судмедэкспетизу на Волгоградской. И сейчас меня переводят в другое профильное отделение в связи с ухудшеним здоровья», — рассказал правозащитник.

Сегодня появилась информация, что сотрудниками полиции были задержаны двое нападавших на Дмитрия Рожина. Однако в полиции информацию не подтвердили.

«Говорить о раскрытии данного преступления пока преждевременно», — заявил корреспонденту «Аиф-Урал» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

У самого Дмитрия Рожина тоже появилась информации о задержании нападавших.

«Я звонил следователям, но мне никто не ответил. В любом случае я давал полиции исчерпывающую информацию о нападавших, и я готов выступить на опознании как лично, так и по фото или видео», — отметил Рожин.

По некоторым данным в нападении на екатеринбургского правозащитника причастны бойцы по смешанным единоборствам и имеют непосредственное отношение сооснователю бойцовского клуба «Храбр» Никите Мальцеву, пишет URA.ru. Однако сам правозащитник говорит, что у него другая информация.

«Мне называли другую фамилию. Мальцевские, не мальцевские — лично я с ним не знаком, и кто с кем работает — не знаю. Все это условная аббревиатура», — заключил пострадавший.

Напомним, что нападение на правозащитника произошло вечером 8 февраля. Двое неизвестных дважды ударили юриста по голове кастетом со словами: «Привет от Саши Новикова!» Дмитрий Рожин неоднократно выступал на защите интересов обманутых пайщиков «Бухты «Квинс».

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