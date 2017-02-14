В Москве за попытку заказного убийства продюсера из Омска будут судить его коллегу и двух киллеров из Воркуты

В столице сотрудники правоохранительных органов завершили расследование запутанной истории о несостоявшемся заказном убийстве кинопродюсера. Жертвой преступления должен был стать Денис Филюков, переехавший из Омска в Москву и открывший там кинобизнес.

Как рассказывает онлайн-издание Республики Мордовии Stolica-S. su, омич является совладельцем компании «Мейджор фильм». Вместе с ним студией владеют его жена Наталья Мальцева и Людмила Вебер. Последнюю и считают главной заказчицей убийства.

В далёком 2010 году кинопродюсеры надумали снять картину о легендарном Герое Советского Союза — лётчике Михаиле Девятаеве. В 1944 году его захватили в плен фашисты. Лётчик не только не выдал военную тайну, но и угнал у фашистов бомбардировщик, улетел на нём из концлагеря и принёс советскому командованию сведения о секретных разработках немецких авиаконструкторов. Деньги на проект выделил из бюджета Мордовии тогдашний глава республики Николай Меркушкин. Он расщедрился на миллион долларов в рублёвом эквиваленте, ведь Девятаев — уроженец Мордовии и национальный герой мокшан. На главную роль пригласили звезду — Олега Тактарова. В девяностых российский спортсмен Тактаров прославился в США как чемпион смешанных единоборств, после чего стал сниматься в Голливуде. Однако фильм до сих пор так и не вышел, а миллион таинственным образом исчез. Именно делёж этих денег и стал, по версии следствия, одним из мотивов для убийства.

Кадр из тизера к неснятому фильму о лётчике Девятове «Побег в небо».

Следствие считает, что 43-летняя кинопродюсер Людмила Вебер решила завладеть всеми долями в компании и, соответственно, всеми её финансами. Для этого Вебер обратилась к мужчине, с которым состояла в романтических отношениях. Валерий Кальниченко переехал из Симферополя в Москву и оказывал киностудиям посреднические услуги по подбору съёмочных площадок. Кальниченко ринулся выполнять просьбу любимой женщины и нанял двух киллеров — отца и сына Калинкиных. Алексей и Сергей Калинкины тоже были приезжими: они перебрались в Москву из Воркуты и перебивались там случайными заработками.

Воркутинцы не захотели марать руки убийством и переложили заказ на своего знакомого по фамилии Селиванов. В качестве аванса они заплатили ему всего 3000 рублей. «Киллер» возмутился и побежал в полицию. В феврале 2016 года полиция в сговоре с Селивановым инсценировала убийство Филюкова и Мальцевой, а потом задержала всех троих соучастников: сперва Калинкиных, затем Кальниченко и Вебер.

Расследование длилось почти год. В ближайшее время дело передадут в суд. Вебер заявляет, что её подставили враги. Версии участников процесса о мотивах несостоявшегося преступления должны прозвучать на судебных заседаниях.