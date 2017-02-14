Смерть семьи от газа в Россоши произошла из-за фиктивных проверок дымоходов

Правоохранительные органы установили, что проверка дымоходов в доме, где от отравления угарным газом погибла семья, проводилась только на бумаге. Вентиляционный канал на момент осмотра был заклеен обоями, а в карман для чистки дымохода подключена вытяжка от газовой плиты.

В дымоходе зафиксирована слабая тяга. Не заметить это при осмотре было бы просто невозможно, уверены следователи. Тем не менее, местная управляющая компания составила акт осмотра — по нему в квартире все в порядке.

Жильцы дома рассказали, что вентиляционную систему в квартирах не осматривали с начала 80 годов. Теперь ответственным коммунальщикам может грозить тюремный срок.

Напомним, проверка началась после трагического случая — в ноябре прошлого года в собственной квартире газом отравилась семья — мать и взрослый сын.