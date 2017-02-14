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14:25 (мск), источник: Nakanune.ru

На трассе Пермь-Екатеринбург лоб в лоб столкнулись Chevrolet и Hyundai Solaris

На трассе Пермь — Екатеринбург лоб в лоб столкнулись Chevrolet NIVA и Hyundai Solaris. Пострадали пять человек.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, авария произошла сегодня в 9.35 на 187 км автодороги. Водитель, мужчина, 1968 года рождения, управляя автомашиной Chevrolet NIVA 59 региона при обгоне не убедился в том, что встречная полоса свободна на достаточном расстоянии. В результате он допустил столкновение с автомашиной Hyundai Solaris под управлением мужчины 1965 года рождения, движущейся во встречном направлении.

В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили пять человек: оба водителя и трое пассажиров автомобиля Chevrolet NIVA: водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом грудной клетки; мужчина 1994 года рождения получил тупую травму живота; мужчина 1987 года рождения — перелом грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом правой плечевой кости; мужчина 1993 года рождения получил тупую травму живота. Также в аварии пострадал водитель Hyundai Solaris: у него перелом ребер справа, пневмоторакс, разрыв легкого справа.

Четверо пострадавших из автомобиля Chevrolet NIVA — жители Пермского края. Они двигались со стороны города Пермь в сторону Екатеринбурга. Водитель встречного автомобиля, в свою очередь, также не является жителем Уральского региона, он проживает во Владимирской области.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Ачитского и Красноуфимского районов.

Как уточнили в ведомстве, в ходе обследования дорожных условий на месте ДТП не выявлено недостатков в содержании улично-дорожной сети. В настоящее время по факту данного ДТП проводится дознание.

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