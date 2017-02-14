На трассе Пермь-Екатеринбург лоб в лоб столкнулись Chevrolet и Hyundai Solaris
На трассе Пермь — Екатеринбург лоб в лоб столкнулись Chevrolet NIVA и Hyundai Solaris. Пострадали пять человек.
На трассе Пермь — Екатеринбург лоб в лоб столкнулись Chevrolet NIVA и Hyundai Solaris. Пострадали пять человек.
Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, авария произошла сегодня в 9.35 на 187 км автодороги. Водитель, мужчина, 1968 года рождения, управляя автомашиной Chevrolet NIVA 59 региона при обгоне не убедился в том, что встречная полоса свободна на достаточном расстоянии. В результате он допустил столкновение с автомашиной Hyundai Solaris под управлением мужчины 1965 года рождения, движущейся во встречном направлении.
В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили пять человек: оба водителя и трое пассажиров автомобиля Chevrolet NIVA: водитель получил закрытую
Четверо пострадавших из автомобиля Chevrolet NIVA — жители Пермского края. Они двигались со стороны города Пермь в сторону Екатеринбурга. Водитель встречного автомобиля, в свою очередь, также не является жителем Уральского региона, он проживает во Владимирской области.
Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Ачитского и Красноуфимского районов.
Как уточнили в ведомстве, в ходе обследования дорожных условий на месте ДТП не выявлено недостатков в содержании