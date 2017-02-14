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14:20 (мск), источник: АиФ Челябинск

Вода из повреждённой трубы затопила дорогу в Челябинске

Без водоснабжения остались жители нескольких домов в Першино.

Авария на водопроводе в посёлке Першино стала причиной затопления проезжей части и оставила без воды жителей нескольких домов, факт неисправности подтвердили в МУП ПОВВ.

Течь из крупной трубы на улице Мартеновской зафиксировали утром 14 февраля. Сейчас над устранением проблемы работают сотрудники компании. Для жителей восьми домов организован подвоз воды на улице Прокатной. Утечка создала проблемы и для автомобилистов: челябинцы опасаются, что залившая проезжую часть вода создаст один сплошной каток и спровоцирует аварии.

Отметим, что подобные ЧП случались в Металлургическом районе и ранее: 17 января вода затопила перекрёсток улиц Дегтярёва и Мира. Добавим, что 14 февраля для плановых работ водоснабжение также отключали в нескольких домах по улицам Павелецкой, Приборостроителей, Вахтангова, Дегтярёва и Вишнегорской.

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