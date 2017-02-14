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14:32 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе на хоккейном матче избили женщину

ProUfu.ru стало известно об инциденте, который произошел на «Уфа-Арене» в минувшее воскресение — во время товарищеского матча детских хоккейных команд из Уфы и Альметьевска что-то не поделили родители юных хоккеистов.

В потасовке пострадала пенсионерка, которая пришла на матч поболеть за внука — ее побили так, что сейчас женщина находится на лечении в больнице.

По словам самой пострадавшей, перед тем, как мужчина набросился на нее, его подначивал напасть тренер команды: «Я выходила из раздевалки, когда меня вдруг ударил мужчина, папаша кого-то из мальчиков. Я упала, ударилась головой. Перед этим я точно слышала, как тренер говорил “Вы что, не можете со старушкой справится?”. После этого он завел мою дочь в тренерскую, запер там и сказал, что из-за инцидента, который якобы я устроила, ее сына отчислят из спортивной школы».

Наш портал пообщался с дочерью пострадавшей. По ее словам, инцидент с нападением имеет давние предпосылки: «Все началось, когда в школе поменялся тренер. Старый тренер не брал в основной состав слабых игроков, и их родители его оклеветали, после чего он был уволен. На его место пришел другой, и начались проблемы — особенно у тех детей, чьи родители были против смены тренера. Мы тоже были против — и вот результат. Когда тренер сказал мне, что моего сына отчислят из школы, он добавил, что “так он обезопасит себя”. Мы говорили с руководством СДЮШОР, но безрезультатно — они своего сотрудника поддерживают. Написали заявление в полицию, и тут выяснилось, что каким-то образом оказалась испорчена запись с камеры наблюдения».

В руководстве СДЮШОР ХК «Салават Юлаев» не стали комментировать инцидент, сославшим на недостаточную осведомленность. «Наша служба безопасности пока что проверяет информацию, будем смотреть запись с камер. Насколько я знаю, полиция тоже заинтересовалась этим случаем. Тренер, который присутствовал при всем этом, сказал мне, что в момент нападения находился в раздевалке и ничего не видел», — сказал директор СДЮШОР ХК «Салават Юлаев» Рашит Гимаев.

Между тем, по словам тренера, Ильи Полицинского, он не видел, как били потерпевшую, но видел, как она сама била кого-то: «Я не знаю, кто начал драку. Началось все с разговоров, слово за слово, потом кто-то на кого-то полез с кулаками. Я этот момент упустил, когда я подоспел, женщина била мужчину. Я встал между ними, мы разняли дерущихся, я отвел мужчину в сторону и сказал, чтобы решали свои конфликты в другом месте. Хуже всего в этой ситуации то, что это все было при детях».

В МВД тем временем подтвердили информацию о том, что пострадавшая написала заявление, и даже более того: «По факту этого происшествия можно было сказать, что было подано не одно, а два заявления — от каждой из сторон. По обоим проводится проверка», — сказал руководитель отдела информации и общественных связей МВД по Башкирии Максим Родионов.

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