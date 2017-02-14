Мужчина попал под колеса автокрана в Кировском районе Волгограда

По словам свидетелей аварии, инцидент произошел недалеко от остановки общественного транспорта «Библиотечная» в Кировском районе. Волгоградцы в социальных сетях пишут, что пожилой мужчина перебегал дорогу на перекрестке, где отсутствует пешеходный переход. Раньше на этом месте можно было переходить, но «зебру» перенесли.

Горожане в комментариях под фото пишут, что под колесами крана видна лужа крови. В настоящее время пострадавший госпитализирован, информация о его состоянии уточняется.