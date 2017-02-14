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16:03 (мск), источник: Фонтанка

Взломщика банкомата на Коллонтай спугнул дымогенератор

Полиция Невского района Петербурга ищет взломщика, пытавшегося вскрыть банкомат Сбербанка ночью 14 февраля.

Как стало известно «Фонтанке», попытка вскрыть автомат в зоне «24 часа» филиала на улице Коллонтай, 24, корпус 4, произошла около трех утра. На кадрах, оказавшихся в распоряжении нашего издания, видно: только неизвестный в синей куртке с капюшоном, надвинутым на лицо, приступил ко взлому, как сработал дымогенератор. Мужчина сбежал.

В пресс-службе Северо-Западного Сбербанка «Фонтанке» сообщили, что денежные средства и имущество банка не пострадали.

«Служба безопасности банка активно содействует правоохранительным органам в поисках злоумышленника», — добавили в финансовом учреждении.

Отметим, что подобными генераторами, которые создают дымовую завесу как препятствие для налётчиков, оборудованы большинство зон банка. Устройство срабатывает при противоправных действиях, в том числе, при попытках вскрыть банкомат. Действие этих генераторов безопасно для клиентов, уверяют в банке.

Дымогенераторы с начала года дважды срабатывали в разных филиалах банка. Очевидцы принимали случившееся за пожар. Так, 14 января инцидент произошел в Сбербанке на проспекте Культуры, а 20-го на Ленинском проспекте.

Если вы опознали злоумышленника с видео, обращайтесь в дежурную часть Невского УМВД по телефону: 573−57−15.

© Фонтанка. Ру.

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