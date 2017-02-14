В момент убийства омички и ее дочери полицию никто не вызвал

Трагедия произошла в первой половине дня — как ранее сообщал «СуперОмск», сообщение о преступлении поступило к правоохранителям около 12:00. До этого момента никто из жильцов многоквартирного дома в полицию не обращался, что подтвердили в ведомстве.

«Никаких сообщений не поступало», — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Омской области.

Как отмечалось ранее, по словам соседей, ссоры для погибшей пары не были редкостью — мужчина якобы ревновал свою сожительницу, что было основой для частых конфликтов. Более того, основным мотивом убийства, к которому пришли следователи, является ревность. По информации «СуперОмска», накануне мужчина узнал, что сожительница ему изменила.

Известно, что подозреваемый в убийстве мужчина ранее был судим за разбой и освободился в 2000 году — в настоящее время его судимость погашена.