В лобовом ДТП под Ачитом пострадали пять человек

Утром 14 февраля 2017 года на 187 километре Пермского тракта лоб в лоб столкнулись Chevrolet Niva и Hyundai Solaris.

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу во время обгона выехал 48-летний водитель «Нивы».

Пять человек получили серьезные травмы. У виновника аварии диагностировали перелом грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. У трех его пассажиров — переломы, сотрясение мозга, тупая травма живота и закрытая черепно-мозговая травма. Водитель корейской иномарки получил перелом ребер, разрыв легкого и пневмоторакс.

Все пострадавшие доставлены в больницы Ачитского и Красноуфимского районов.

В настоящее время по факту данного ДТП проводится дознание.