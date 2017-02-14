В лобовом ДТП под Ачитом пострадали пять человек
Все госпитализированы.
Все госпитализированы.
Утром 14 февраля 2017 года на 187 километре Пермского тракта лоб в лоб столкнулись Chevrolet Niva и Hyundai Solaris.
Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу во время обгона выехал 48-летний водитель «Нивы».
Пять человек получили серьезные травмы. У виновника аварии диагностировали перелом грудной клетки, закрытую
Все пострадавшие доставлены в больницы Ачитского и Красноуфимского районов.
В настоящее время по факту данного ДТП проводится дознание.