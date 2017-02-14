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15:15 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В лобовом ДТП под Ачитом пострадали пять человек

Все госпитализированы.

Утром 14 февраля 2017 года на 187 километре Пермского тракта лоб в лоб столкнулись Chevrolet Niva и Hyundai Solaris.

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу во время обгона выехал 48-летний водитель «Нивы».

Пять человек получили серьезные травмы. У виновника аварии диагностировали перелом грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. У трех его пассажиров — переломы, сотрясение мозга, тупая травма живота и закрытая черепно-мозговая травма. Водитель корейской иномарки получил перелом ребер, разрыв легкого и пневмоторакс.

Все пострадавшие доставлены в больницы Ачитского и Красноуфимского районов.

В настоящее время по факту данного ДТП проводится дознание.

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