В сети появилось видео потопа на улице Карпинского
Транспортные средства оказались под водой.
Транспортные средства оказались под водой.
Видеозапись потопа на улице Карпинского появилась накануне в сети. Согласно кадрам видеорегистратора, проезжая часть оказалась полностью под водой. В связи с этим водителям приходится ехать по улице особенно осторожно. Колёса транспортных средств утопают в грязной воде.
Напомним, ЧП на улице Карпинского произошло накануне. По предварительной информации, подрядчик во время выполнения работ сорвал гидрант, это и стало причиной ЧП. Сейчас аварийная бригада «Новогор-Прикамье» устраняет утечку.