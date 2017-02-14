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15:14 (мск), источник: АиФ Прикамье

В сети появилось видео потопа на улице Карпинского

Транспортные средства оказались под водой.

Видеозапись потопа на улице Карпинского появилась накануне в сети. Согласно кадрам видеорегистратора, проезжая часть оказалась полностью под водой. В связи с этим водителям приходится ехать по улице особенно осторожно. Колёса транспортных средств утопают в грязной воде.

Напомним, ЧП на улице Карпинского произошло накануне. По предварительной информации, подрядчик во время выполнения работ сорвал гидрант, это и стало причиной ЧП. Сейчас аварийная бригада «Новогор-Прикамье» устраняет утечку.

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