В сети появилось видео потопа на улице Карпинского

Видеозапись потопа на улице Карпинского появилась накануне в сети. Согласно кадрам видеорегистратора, проезжая часть оказалась полностью под водой. В связи с этим водителям приходится ехать по улице особенно осторожно. Колёса транспортных средств утопают в грязной воде.