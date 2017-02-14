ЮУрГУ выплатит по 50 тысяч девушкам, пострадавшим в ДТП возле вуза

Студенткам, пострадавшим в ДТП, выплатят по 50 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета.

В настоящий момент совместно с ГИБДД обсуждается вопрос об обеспечении безопасности пешеходов возле вуза.

«Остановка находится не на территории университета, тем не менее мы готовы оказывать всяческое содействие, чтобы сделать её максимально безопасной. Пока рассматривается три варианта — установление ограждения в виде столбиков, ограничение скоростного режима на участке от улиц Тернопольская до Лесопарковой или перенос остановки в более безопасную зону», — рассказывают в пресс-службе.

Напомним, ДТП произошло вчера, 13 февраля, на пересечении улицы Тернопольской и проспекта Ленина. Mercedes столкнулся с Lexus, который вылетел на остановку, где люди ждали зелёного сигнала светофора. В результате аварии пострадали четыре студентки ЮУрГУ. 19-летняя девушка получила перелом шейного отдела позвоночника и находится сейчас в реанимации.