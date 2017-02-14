СМИ узнали об убийстве сводного брата Ким Чен Ына
Сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына был убит в Малайзии, сообщает Yonhap. По данным южнокорейского телеканала, убийство совершили две женщины при помощи «отравленных игл».
Сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына был убит в Малайзии, сообщает Yonhap. По данным южнокорейского телеканала, убийство совершили две женщины при помощи «отравленных игл».
Сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ким Чен Нам, убит в Малайзии, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на правительственный источник. Деталей произошедшего собеседник агентства не привел.
Как пишет агентство со ссылкой на телеканал Chosun, Ким Чен Нам был убит в малайзийском аэропорту в результате атаки двух неизвестных женщин. Они якобы использовали «отравленные иглы», а затем сбежали.
Агентству Reuters малайзийская полиция сообщила, что неизвестный северокорейский мужчина умер по пути в госпиталь из аэропорта в
В отделении скорой помощи в малайзийском госпитале Reuters сообщили, что умер кореец с фамилией Ким, который родился в 1970 году.
Ким Чен Нам — старший сын Ким Чен Ира, прежнего северокорейского лидера, который умер в 2011 году. Он родился от внебрачной связи Ким Чен Ира с женщиной по имени Сунг Хе Рим, актрисой, которая родилась в Южной Корее и умерла в Москве. Ким Чен Нам жил как частное лицо за пределами КНДР.
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