СМИ узнали об убийстве сводного брата Ким Чен Ына

Как пишет агентство со ссылкой на телеканал Chosun, Ким Чен Нам был убит в малайзийском аэропорту в результате атаки двух неизвестных женщин. Они якобы использовали «отравленные иглы», а затем сбежали.

Агентству Reuters малайзийская полиция сообщила, что неизвестный северокорейский мужчина умер по пути в госпиталь из аэропорта в Куала-Лумпур. Опознан он пока не был.



В отделении скорой помощи в малайзийском госпитале Reuters сообщили, что умер кореец с фамилией Ким, который родился в 1970 году.



Ким Чен Нам — старший сын Ким Чен Ира, прежнего северокорейского лидера, который умер в 2011 году. Он родился от внебрачной связи Ким Чен Ира с женщиной по имени Сунг Хе Рим, актрисой, которая родилась в Южной Корее и умерла в Москве. Ким Чен Нам жил как частное лицо за пределами КНДР.

