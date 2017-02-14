Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
4 распространенные ошибки, связанные с диетой
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
4 распространенные ошибки, связанные с диетой
Назван новый фактор риска рака груди
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
15:11 (мск), источник: РБК

СМИ узнали об убийстве сводного брата Ким Чен Ына

Сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына был убит в Малайзии, сообщает Yonhap. По данным южнокорейского телеканала, убийство совершили две женщины при помощи «отравленных игл».

Источник: AP 2017

Сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ким Чен Нам, убит в Малайзии, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на правительственный источник. Деталей произошедшего собеседник агентства не привел.

Как пишет агентство со ссылкой на телеканал Chosun, Ким Чен Нам был убит в малайзийском аэропорту в результате атаки двух неизвестных женщин. Они якобы использовали «отравленные иглы», а затем сбежали.

Полиция, по данным телеканала, подозревает, что за убийством стоит сама Северная Корея

Агентству Reuters малайзийская полиция сообщила, что неизвестный северокорейский мужчина умер по пути в госпиталь из аэропорта в Куала-Лумпур. Опознан он пока не был.

В отделении скорой помощи в малайзийском госпитале Reuters сообщили, что умер кореец с фамилией Ким, который родился в 1970 году.

Ким Чен Нам — старший сын Ким Чен Ира, прежнего северокорейского лидера, который умер в 2011 году. Он родился от внебрачной связи Ким Чен Ира с женщиной по имени Сунг Хе Рим, актрисой, которая родилась в Южной Корее и умерла в Москве. Ким Чен Нам жил как частное лицо за пределами КНДР.

Комментарии
3
Лидия Белозёрова
⇖⇖ Одинокие красавицы твоего города хотят поразвлечься... ♥
Адрес - на фотке профиля :)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
А Б
Очень плохая новость. Нельзя исключать, что убийство брата лидера КНДР приведёт к принятию им ответных мер воздействия в отношении потенциальных врагов, если Ын не согласится с версией того, что брат был убит северокорейцами.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
маугли
третья мировая война с минуты на минуту начнётся
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Южная Корея и США создадут спецотряд для убийства Ким Чен Ына
© Ньюстюб
Заработавший уже $23 млн телеведущий из РФ заключил новую сделку
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
Кремль прокомментировал протест Японии по Курилам
Назван самый комфортный регион России для рождения детей
Евро упал ниже 61 рубля впервые с июня 2015 года
Треть россиян не знают, что значит «гомеопатия»
Выпьем за любовь: подборка коротких видео ко Дню Валентина
Спорт
Каталонская удавка для Эмери: анонс матчей Лиги чемпионов Матчами "ПСЖ" - "Барселона" и "Бенфика" - "Боруссия" (Дортмунд) возобновится плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Mitsubishi представила модель Grand Lancer В апреле на рынок Тайваня выйдет глубоко обновлённая версия хорошо знакомого седана Mitsubishi Lancer X
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
Проценты по ипотеке можно будет платить чаще раза в месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь