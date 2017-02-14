Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Назван новый фактор риска рака груди
Турецкий министр сделал заявление об "аннексии Крыма Россией"
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
У Андрея Аршавина родилась дочь
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
49-летняя Джулия Робертс пополнела на 20 кг из-за развода - СМИ
Началова похудела после развода: фанаты не узнают
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
20Ситуация на юго-востоке Украины
10Авария на крупнейшей в США плотине
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
17:32 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани неизвестные подожгли иномарку врача

Неизвестные подожгли иномарку врача, сообщает «Казань24».

13 февраля во дворе дома по ул. Краснококшайской 75а подожгли автомобиль Subaru. По предварительной информации, перед поджогом иномарку облили бензином — машина вспыхнула и сгорела моментально.

При этом известно, что автомобиль принадлежал врачу одной из поликлиник города. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Орловские пожарные откачали кота, надышавшегося угарным газом. Видео
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
Кремль прокомментировал протест Японии по Курилам
Назван самый комфортный регион России для рождения детей
Полиция Малайзии подтвердила смерть брата Ким Чен Ына
Евро упал ниже 61 рубля впервые с июня 2015 года
Президентом фонда Доктора Лизы стала журналист Ксения Соколова
Выпьем за любовь: подборка коубов ко Дню святого Валентина
Спорт
Каталонская удавка для Эмери: анонс матчей Лиги чемпионов Матчами "ПСЖ" - "Барселона" и "Бенфика" - "Боруссия" (Дортмунд) возобновится плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Mitsubishi представила модель Grand Lancer В апреле на рынок Тайваня выйдет глубоко обновлённая версия хорошо знакомого седана Mitsubishi Lancer X
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
В домах петербуржцев станет теплее
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь