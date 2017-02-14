В Казани неизвестные подожгли иномарку врача
Неизвестные подожгли иномарку врача, сообщает «Казань24».
Неизвестные подожгли иномарку врача, сообщает «Казань24».
13 февраля во дворе дома по ул. Краснококшайской 75а подожгли автомобиль Subaru. По предварительной информации, перед поджогом иномарку облили бензином — машина вспыхнула и сгорела моментально.
При этом известно, что автомобиль принадлежал врачу одной из поликлиник города. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества».