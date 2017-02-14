Одна из студенток, пострадавших в ДТП возле ЮУрГУ, остается в реанимации

«В нашу больницу после аварии были доставлены две пациентки, — рассказала заместитель главного врача по медицинской части горбольницы № 1 Амина Исаканова. — Одна поступила в травматологическое отделение, вторая в тяжелом состоянии — в реанимацию». Состояние 19-летней студентки, попавшей в реанимацию, остается тяжелым.

Еще одна пострадавшая в ДТП — студентка 21-летняя Наталья Саляхова, госпитализированная в травматологическое отделение горбольницы, рассказала, что она плохо помнит аварию. «Я помню, что все произошло очень быстро. Одна машина толкнула другую и затем полетела в нас. Мы ждали зеленый сигнал светофора. Дальше не помню. Очнулась в больнице, когда руку собирались зашивать и гипсовали», — рассказала Наталья. Девушка уточнила, что у нее перелом со смещением и ей через неделю предстоит еще одна операция.

Как уже сообщало агентство, авария произошла 13 февраля в 13 часов 10 минут. Автомобиль Лексус GХ-470 столкнулся с автомобилем Мерседес и после удара наехал на стоящих у края проезжей части пешеходов. Затем Лексус врезался в Форд, который наехал на впереди стоящий автомобиль Пежо L-4H-2. Четырех студенток в возрасте от 18 до 21 года госпитализировали в больницы города. У девушек переломы различной степени тяжести, у одной — черепно-мозговая травма.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью».