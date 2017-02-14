Нижегородец похитил пуховики из магазина на 80 000 рублей

Житель Нижнего Новгорода задержан за кражу пуховиков из магазина на сумму 80 000 рублей, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Преступление было совершено в середине января, но поймать злоумышленника удалось лишь сейчас. Директор торговой точки обратился в полицию с заявлением о том, что ночью неизвестный сломал дверь магазина на проспекте Ленина и похитил несколько мужских курток. Как выяснилось позже, подозреваемым оказался неработающий ранее судимый мужчина. Он продал пуховики на одном из рынков города.

По ст. 158 УК РФ «Кража» возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.