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15:49 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Сотрудница прокуратуры спасла мужчину с перерезанным горлом

Сейчас пострадавший полностью поправился и смог встретиться со спасительницей.

Когда один звонок спасает жизнь. Увидев раненого человека, только сотрудница прокуратуры решилась вызвать скорую — остальные смотрели, как мужчина истекает кровью. Сейчас пострадавший полностью поправился и смог встретиться со спасительницей.

Они искренне рады друг другу. Хотя виделись всего пару раз, впервые — на этом месте полтора года назад. Татьяна спасла жизнь Гараю, когда тот с порезанным горлом истекал кровью. И вроде ничего героического. Она просто вызвала скорую, пока остальные снимали умирающего мужчину на мобильный телефон.

«Было видно, что это резаная рана. Он на асфальте кровью нарисовал стрелку и номер квартиры», — рассказывает старший помощник прокурора Тавды Татьяна Коркина.

И потерял сознание. Ножом Гарая ударила 80-летняя знакомая, к ней он зашел после работы.

«Она посидела, посидела, сходи, говорит, в магазин. Я сходил. Выхожу, у меня нож под горлом. Она говорит: я тебя сейчас зарежу. Я нож выхватил, выкинул, дверь открыл, спустился», — вспоминает житель Тавды Гарай Мухамеджанов.

Женщину признали невменяемой, даже в суд она пришла с ножом. Гарай перенес операцию — пришлось удалить кадык. С Татьяной он встречается снова лишь сейчас, чтобы сказать спасибо за жизнь.

Они никогда не забудут эту историю, хотя вряд ли увидятся еще. Он живет один, заготавливает дрова и не задумывается о будущем. Татьяна же продолжает работать в прокуратуре и учит сына никогда не проходить мимо, если кому-то нужна помощь.

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