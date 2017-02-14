Пермяк сел на 18 лет за убийство 2-летней дочери
Из мести жене.
Из мести жене.
14 февраля 2017 года Пермский краевой суд вынес приговор 22-летнему жителю деревни Ефремята Карагайского района. Он признан виновным в убийстве 2-летней дочери и проведет 18 лет в колонии строгого режима, сообщили «Уралинформбюро» в
Родители ребенка развелись и жили отдельно. Утром 21 мая 2016 года мать попросила
Спустя некоторое время местные жители нашли беглеца. Он нанес себе ножевые ранения и пытался утопиться в пруду. Мужчину госпитализировали.
Экспертиза признала его вменяемым.