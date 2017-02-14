В Троицкой больнице умерла 47-летняя женщина после введения наркоза
Родственники погибшей считают, что причиной смерти стала неправильно проведенная операция по удалению аппендицита.
Родственники погибшей считают, что причиной смерти стала неправильно проведенная операция по удалению аппендицита.
Пациентка Троицкой областной больницы умерла во время операции, сообщают в
У 47-летней женщины на операционном столе во время введения наркоза остановилось сердце. Пролежав в коме четыре дня, пациентка скончалась.
«Пациентка поступила 8 февраля в хирургическое отделение в экстренном порядке с жалобами на боли в правом боку и повышение температуры после удаления аппендицита. Врачи провели обследование и назначили экстренную операцию в этот же день. Введение эндотрахеального наркоза вызвало анафилактический шок и последующую кому. Это все произошло
В настоящее время по данному факту проводится проверка, следователи выясняют обстоятельства случившегося.
Родственники погибшей считают, что причиной смерти стала неправильно проведенная операция по удалению аппендицита.
Отметим, что у погибшей остались двое дочерей, младшей пять лет.