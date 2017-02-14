В Троицкой больнице умерла 47-летняя женщина после введения наркоза

Пациентка Троицкой областной больницы умерла во время операции, сообщают в пресс-службе следственного отдела СКР по Троицку.

У 47-летней женщины на операционном столе во время введения наркоза остановилось сердце. Пролежав в коме четыре дня, пациентка скончалась.

«Пациентка поступила 8 февраля в хирургическое отделение в экстренном порядке с жалобами на боли в правом боку и повышение температуры после удаления аппендицита. Врачи провели обследование и назначили экстренную операцию в этот же день. Введение эндотрахеального наркоза вызвало анафилактический шок и последующую кому. Это все произошло из-за патологической реакции организма на препарат, который был адекватно назначен и правильно применен. Врачи три дня боролись за ее жизнь и приняли все необходимые меры, чтобы спасти ее, но все же 11 февраля больная скончалась. Лекарственное средство, которое применялось для наркоза, соответствует всем нормам и у него соблюден срок годности», — рассказывает главный врач Троицкой областной больницы Станислав Корец.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Родственники погибшей считают, что причиной смерти стала неправильно проведенная операция по удалению аппендицита.

Отметим, что у погибшей остались двое дочерей, младшей пять лет.