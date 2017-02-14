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16:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области в ДТП с двумя легковушками погибли 2 человека

По предварительным данным полиции, несовершеннолетних среди пострадавших нет.

Автомобили «ВАЗ-2110» и Daewoo Nexia столкнулись на 476 км дороги «Курск — Борисоглебск» в Борисоглебском районе в 13:30 вторника, 14 февраля. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в службе спасения 112. В ДТП погибли два человека и еще три — пострадали, уточнила пресс-служба управления МВД по региону.

По предварительным данным полиции, несовершеннолетних среди пострадавших нет. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются личности погибших и пострадавших, а также все обстоятельства и причины аварии.

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