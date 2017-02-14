В московских аэропортах Шереметьево и Домодедово отменены 22 рейса, еще 36 задержаны

По данным на 15:20 мск, в Шереметьеве отменены 19 рейсов, еще 18 задерживаются. В Домодедове отменены три рейса, а 18 будут выполнены с опозданием. В аэропортах Внуково и Жуковский все рейсы будут выполнены по расписанию.

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Двадцать два авиарейса отменены, еще тридцать шесть задерживаются в аэропортах Москвы. Соответствующая информация размещена на портале «Яндекс. Расписание».

По данным специализированного портала Flightradar («Флайтрадар»), всего в Шереметьеве задерживаются 48% рейсов, в Домодедове — 35% от общего числа рейсов будут выполнены с задержкой. Среднее время задержки рейсов составляет 13 и 12 минут соответственно.

Ранее синоптики Росгидромета объявили в Москве штормовое предупреждение из-за усиления ветра и сильной гололедицы. «Сегодня с 11:00 до 21:00 мск в Москве, а также в ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с», — отмечается в сообщении метеослужбы.

Кроме того, синоптики предупреждают о сильной гололедице, которая ожидается к вечеру с понижением температуры воздуха.

В Москву пришла первая в этом феврале оттепель — сейчас температура воздуха повысилась до плюс 0,5 градуса. Ночью в столице похолодает до минус 2 — минус 4 градусов, такая же температура будет и днем в среду. В четверг ночью подморозит до минус 8 — минус 10 градусов, днем будет до 5 градусов мороза.