В прокуратуре рассказали, как выявлять и закрывать «группы смерти»
По данному алгоритму удалось закрыть уже более 80 групп.
По данному алгоритму удалось закрыть уже более 80 групп.
Прокуратура Жетысуского района совместно с общественной организацией «Совет Общественной Безопасности» в лице Ислама Угушева разработала алгоритм, благодаря которому можно не только выявлять, но и закрывать «группы смерти» в социальных сетях. С помощью него активистам удалось закрыть более 80 сообществ в двух соцсетях, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
Алгоритм позволяет выявлять и закрывать группы, пропагандирующие суицид (Синий кит, Тихий дом, 4:20
В настоящее время, в Жетысуском районе созданы рабочие группы из числа сотрудников прокуратуры и преподавателей школ района, которые на постоянной основе выявляют вредоносные группы и принимают меры по их критичной оценке.
Суть алгоритма заключается в следующем: создается инициативная группа, в состав которой входит максимальное количество людей (друзья, родственники, знакомые, неравнодушные люди), находят ссылки на группы, которые прямо или косвенно пропагандируют суицидальное поведение среди населения, а также ссылки распространителей, после чего отправляют в инициативную группу для их блокировки. Благодаря большому количеству жалоб, разработчики соцсетей принимают решение о закрытии вредоносных групп.
Таким образом, прокуратурой района за сутки заблокировано более 50 групп в ВКонтакте, содержащих запрещенные материалы, и более 30 сообществ в Instagram.
Данный алгоритм планируется распространить на всей территории Казахстана для совместной борьбы с вредоносными группами в социальных сетях.
Напомним, что игра «Синий кит» или «Тихий дом» стала распространяться в России, затем в Казахстане. Каждый день детям присылают задания, которые они должны выполнить в 4:20 утра.