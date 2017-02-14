Директор филиала РУП «Витебскэнерго» строил дом сыну за счет предприятия

В результате проверки, рассказывает начальник отдела КГК Витебской области Анатолий Звонцов, Новополоцкий горотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье УК Злоупотребление служебными полномочиями:

— Установлено, что в течение 2 лет для строительства частного дома сыну, работнику этого же филиала, фигурант уголовного дела использовал автокран, трактор, грузопассажирский автомобиль и труд работников своего предприятия. Происходило это в рабочее время, однако без документального оформления и оплаты услуг. Таким образом, предприятию был причинен ущерб — 11,5 тысячи рублей.

За грубое нарушение трудовых обязанностей и проявление коррупции, дискредитирующей руководителя, КГК Витебской области письменно потребовал от РУП Витебскэнерго расторгнуть с директором филиала трудовой договор. Расследование уголовного дела продолжается.