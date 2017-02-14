Расследование гибели Рахата Алиева возобновлять не будут — прокуратура Австрии
Австрийская прокуратура не будет возобновлять следствие по делу о гибели в венском следственном изоляторе
Австрийская прокуратура не будет возобновлять следствие по делу о гибели в венском следственном изоляторе
По данным австрийских СМИ, Институт судебной медицины швейцарского
«Заключение, имеющееся в частном докладе о том, что гибель Рахата Алиева могла наступить от посторонней руки, после углубленного изучения соответствующей литературы не может быть подтверждено с
Ранее сообщалось о том, что Генпрокуратура Казахстана заинтересована в установлении обстоятельств смерти Рахата Алиева, в связи с чем готова оказать необходимую помощь австрийским правоохранительным органам. В конце февраля 2015 года австрийские СМИ сообщили, что Алиев обнаружен мертвым в тюрьме столицы Австрии. Первой и основной версией происшедшего было самоубийство.
В понедельник, 12 декабря, адвокаты семьи Алиева в Австрии представили результаты исследования немецкого эксперта Бернда Бринкманна, который заключил, что точечные кровоподтеки на шее погибшего свидетельствуют о стороннем воздействии, то есть об удушении другим человеком.
В ответе Генпрокуратуры подчеркивается, что казахстанская сторона не принимала участия в расследовании факта смерти Алиева, в связи с чем проверка доводов, изложенных Бринкманном, должна проводиться компетентными органами Австрии. Также сообщалось, что 21 ноября 2016 года Генеральная прокуратура РК по дипломатическим каналам получила апостилированное свидетельство о смерти Алиева и копию повторной
«Настоящие документы направлены в следственные органы для решения вопроса о прекращении уголовного преследования в отношении Алиева по факту его смерти, — отмечается в информации Генпрокуратуры.