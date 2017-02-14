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16:06 (мск), источник: Tengrinews

Расследование гибели Рахата Алиева возобновлять не будут — прокуратура Австрии

Австрийская прокуратура не будет возобновлять следствие по делу о гибели в венском следственном изоляторе экс-посла Казахстана в Австрии Рахата Алиева, сообщает РИА Новости.

Источник: Tengrinews

По данным австрийских СМИ, Институт судебной медицины швейцарского Санкт-Галлена пришел к выводу, что «никаких признаков постороннего вмешательства в гибель Рахата Алиева нет».

«Заключение, имеющееся в частном докладе о том, что гибель Рахата Алиева могла наступить от посторонней руки, после углубленного изучения соответствующей литературы не может быть подтверждено с судебно-медицинской точки зрения», — говорится в заявлении австрийской прокуратуры.

Ранее сообщалось о том, что Генпрокуратура Казахстана заинтересована в установлении обстоятельств смерти Рахата Алиева, в связи с чем готова оказать необходимую помощь австрийским правоохранительным органам. В конце февраля 2015 года австрийские СМИ сообщили, что Алиев обнаружен мертвым в тюрьме столицы Австрии. Первой и основной версией происшедшего было самоубийство.

В понедельник, 12 декабря, адвокаты семьи Алиева в Австрии представили результаты исследования немецкого эксперта Бернда Бринкманна, который заключил, что точечные кровоподтеки на шее погибшего свидетельствуют о стороннем воздействии, то есть об удушении другим человеком.

В ответе Генпрокуратуры подчеркивается, что казахстанская сторона не принимала участия в расследовании факта смерти Алиева, в связи с чем проверка доводов, изложенных Бринкманном, должна проводиться компетентными органами Австрии. Также сообщалось, что 21 ноября 2016 года Генеральная прокуратура РК по дипломатическим каналам получила апостилированное свидетельство о смерти Алиева и копию повторной судебно-медицинской экспертизы от 9 марта 2015 года, проведенной в Институте судебной медицины Санкт-Галлена, Швейцария.

«Настоящие документы направлены в следственные органы для решения вопроса о прекращении уголовного преследования в отношении Алиева по факту его смерти, — отмечается в информации Генпрокуратуры.

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